“유지 성공” 96㎏→42㎏ 최준희, 극강 스키니 몸매 인증

사진=최준희 인스타그램 캡처

인플루언서 최준희가 극강의 스키니 몸매를 뽐냈다.21일 최준희는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “170㎝의 연말까지 40kg대 유지 시키기… 성공”이라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.영상 속 최준희는 직접 체중계 위에 올라가 자신의 실시간 몸무게를 인증했다. 170cm인 최준희는 몸무가 42.6㎏을 기록해 눈길을 끌었다. 앞서 최준희는 최고 체중 96㎏ 때보다 50㎏ 이상을 감량했다고 밝힌 바 있다.한편 최준희는 1990년대 최고 인기배우였던 고(故) 최진실의 딸이다. 최진실의 아들인 최환희는 가수로, 최준희는 인플루언서로 활동 중이다.뉴스1