‘성매매 벌금형’ 지나, 사진 한 장 올렸을 뿐인데…9년 만 복귀설 솔솔

가수 지나가 홈 스튜디오에서 근황을 공개했다.지나는 22일 자신의 소셜미디어에 “렛츠겟잇(letsgetit)”이라는 글과 함께 사진 두 장을 올렸다.사진에는 헤드폰을 착용한 채 마이크 앞에 선 지나의 모습이 담겼다. 마이크를 가까이 두고 미소 짓는가 하면, 팔을 머리 위로 올린 편안한 포즈로 녹음 작업 중인 듯한 분위기를 전했다.이번 게시물을 두고 팬들 사이에서는 “음악 활동을 다시 시작하는 것 아니냐”는 반응도 나오고 있다.지나는 2010년 ‘꺼져줄게 잘 살아’로 데뷔해 ‘블랙 앤 화이트’ ‘탑걸’ 등 히트곡으로 여성 솔로 가수로 활약했다.하지만 2016년 성매매 논란에 휩싸이며 활동을 중단했다. 그는 “상대방과 호감을 가지고 만나는 사이”라고 해명했으나, 벌금 200만원을 선고받았다.이후 해외에서 지내며 활동을 멈춘 채 침묵을 이어왔다. 다만 최근 소셜미디어를 통해 셀카 등을 공개하며 근황을 전해왔다.뉴시스