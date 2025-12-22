메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

‘성매매 벌금형’ 지나, 사진 한 장 올렸을 뿐인데…9년 만 복귀설 솔솔

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-12-22 16:43
입력 2025-12-22 16:43
이미지 확대
사진=지나 인스타그램 캡처, 서울신문 DB
사진=지나 인스타그램 캡처, 서울신문 DB


가수 지나가 홈 스튜디오에서 근황을 공개했다.

지나는 22일 자신의 소셜미디어에 “렛츠겟잇(letsgetit)”이라는 글과 함께 사진 두 장을 올렸다.

사진에는 헤드폰을 착용한 채 마이크 앞에 선 지나의 모습이 담겼다. 마이크를 가까이 두고 미소 짓는가 하면, 팔을 머리 위로 올린 편안한 포즈로 녹음 작업 중인 듯한 분위기를 전했다.

이번 게시물을 두고 팬들 사이에서는 “음악 활동을 다시 시작하는 것 아니냐”는 반응도 나오고 있다.

지나는 2010년 ‘꺼져줄게 잘 살아’로 데뷔해 ‘블랙 앤 화이트’ ‘탑걸’ 등 히트곡으로 여성 솔로 가수로 활약했다.

하지만 2016년 성매매 논란에 휩싸이며 활동을 중단했다. 그는 “상대방과 호감을 가지고 만나는 사이”라고 해명했으나, 벌금 200만원을 선고받았다.



이후 해외에서 지내며 활동을 멈춘 채 침묵을 이어왔다. 다만 최근 소셜미디어를 통해 셀카 등을 공개하며 근황을 전해왔다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
지나가 활동을 중단한 이유는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기