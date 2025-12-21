심근경색 징조였나…김수용 ‘귓불주름’, 이때부터 달고 살았다

이미지 확대 급성 심근경색으로 쓰러진 뒤 회복한 방송인 김수용이 온라인상에서 ‘심장질환과 관련이 있다’고 지목된 자신의 귓불 주름에 대해 언급했다. 유튜브 채널 ‘조동아리’ 캡처

이미지 확대 개그맨 김수용(59)이 최근 갑자기 의식을 잃고 쓰러져 급성 심근경색을 진단받은 가운데, 그의 귓불에 있던 사선 주름이 전조증상이라는 주장이 제기됐다. 김수용 인스타그램 캡처

급성 심근경색으로 쓰러진 뒤 회복한 방송인 김수용(59)이 온라인상에서 ‘심장질환과 관련이 있다’고 지목된 자신의 귓불 주름에 대해 언급했다.김수용은 21일 유튜브 채널 ‘조동아리’에 출연해 김용만, 지석진과 함께 당시 상황에 대한 이야기를 나눴다.이날 김용만은 김수용과 관련한 기사를 언급하면서 “‘귓불’이 김수용의 연관 검색어”라고 말을 꺼냈다.이에 김수용은 “이게 프랭크 사인이라더라”라면서 “나는 20대 때부터 (귓불 주름이) 있었다”고 말했다.그러면서 “근거 없다고 그러더라”라고 덧붙였다.김수용은 또 “사람들이 지나가다가 날 보면 내 귀를 본다”고 말하며 심근경색으로 쓰러진 뒤 달라진 시선에 대해 전했다.김수용은 지난달 13일 유튜브 콘텐츠를 촬영하던 도중 쓰러졌고, 급성 심근경색을 진단받아 혈관 확장 시술을 받고 퇴원했다.이러한 소식이 전해진 뒤 온라인상에서는 과거 김수용의 귀에서 사선으로 깊게 파인 주름이 포착됐다며 “심장질환 전조증상 아니냐”는 의견이 제기됐다.다만 서울아산병원 심장혈관흉부외과 유재석 교수는 지난 3일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 “(귓불 주름과 심장질환 사이) 명확하게 의학적으로 인과관계라고 말하기에는 조금 무리가 있다”고 밝혔다.유 교수는 “결국 귀에 주름이 생기는 건 노화의 한 현상”이라며 “귓불 주름이 있다고 해서 ‘내가 심혈관 질환이 있지 않을까’ 덜컥 겁먹을 필요는 없다”고 강조하기도 했다.온라인뉴스부