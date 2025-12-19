‘파격 숏컷’ 송혜교, 이미지 확 달라져 “몰라볼 뻔”

이미지 확대 사진=송혜교 인스타그램 캡처

배우 송혜교가 숏컷 머리를 완벽하게 소화했다.송혜교는 최근 자신의 인스타그램에 숏컷으로 자른 후 찍은 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 송혜교는 군더더기 없는 숏컷 헤어스타일로 한층 또렷해진 이목구비를 드러냈다. 길이를 과감하게 덜어낸 헤어는 얼굴선을 더욱 선명하게 살리며 특유의 단아한 분위기를 강조했다.팬들은 “역시 송혜교”, “숏컷도 완벽하다”, “분위기가 확 달라졌다” 등의 반응을 보이고 있다.한편 송혜교는 현재 차기작으로 노희경 작가의 신작 넷플릭스 시리즈 ‘천천히 강렬하게’(가제)를 선택한 것으로 알려졌다. 그는 이 작품에서 배우 공유·차승원 등과 호흡을 맞춘다.