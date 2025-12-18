“40대 맞아?” 구혜선, ‘얼짱’ 출신다운 여전한 미모

이미지 확대 사진=구혜선 인스타그램 캦처

배우 구혜선이 변함없는 미모를 자랑했다.구혜선은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “2025 태국 올해의 헤드라인 인물 시상식’에서 ‘아시아를 빛낸 예술가상’을 받게 되었어요, 고생해 주신 모든 분께 감사드리며, 필승! (13㎏ 감량 목표 도달 중에…)”이라는 글과 함께 사진을 올렸다.공개된 사진 속 구혜선은 하얀색 셋업을 입고 포즈를 취했다. 짧은 바지를 입은 그의 모습에서 늘씬한 각선미가 돋보인다.한편 구혜선은 현재 카이스트 과학저널리즘 대학원 공학 석사 과정을 밟고 있다. 최근 직접 연구 및 개발하고 특허를 취득한 새로운 형태의 헤어롤 쿠롤(KOOROLL, 이하 쿠롤)을 출시했다.