메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“마음이 멍들어 가루가 돼”…‘이천수♥’ 심하은, 결혼기념일에 올린 글

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-12-18 16:48
입력 2025-12-18 16:48
이미지 확대
사진=심하은 인스타그램 캡처
사진=심하은 인스타그램 캡처


축구선수 이천수의 아내 심하은이 결혼기념일을 자축했다.

심하은은 16일 자신의 소셜미디어에 “2016년 12월17일 첫째와 함께한 결혼식. 그때 그날을 잊지 않기로”라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

이어 “눈물을 너무 참아서 눈이 떠지지 않을 정도”라며 “마음이 멍들어서 가루가 될 정도, 그럼에도 살아지는 하루”라는 덧붙였다.

공개된 사진 속 심하은은 겨울 밤거리에 이천수와 나란히 서 있다.

두 사람은 팔짱을 낀 채 담담한 표정으로 카메라를 바라보고 있다.

이미지 확대
사진=심하은 인스타그램 캡처
사진=심하은 인스타그램 캡처


이천수와 심하은은 혼전임신으로 2012년 먼저 혼인신고를 한 뒤, 2016년 늦은 결혼식을 올렸다.

두 사람은 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.



이천수는 최근 사기혐의로 피소 당했지만, 고소인과 합의한 바 있다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이천수와 심하은이 결혼식을 올린 연도는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기