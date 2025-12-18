메뉴
나나, ‘강도 사건’ 이후 꼭 챙겨다닌다는 ‘필수 아이템’은?

수정 2025-12-18 15:57
입력 2025-12-18 15:57
사진=하퍼스 바자 코리아 유튜브 캡처
사진=하퍼스 바자 코리아 유튜브 캡처


그룹 ‘애프터스쿨’ 출신 배우 나나(본명 임진아)가 최근 겪은 강도 피해 사건을 계기로 ‘호신용 스프레이’를 필수 아이템으로 챙기고 있다고 밝혔다.

18일 패션 매거진 하퍼스 바자 코리아 유튜브 채널에는 ‘요즘 나나의 모든 것, 최근 시작한 관리부터 힐링 루틴, 꽂힌 아이템까지’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 나나는 “최근에 좀 큰 사건을 겪으면서 제가 나는 나밖에 못 지키는구나를 너무 몸소 깨달았다”고 말하며 호신용 스프레이를 소개했다.

사진=하퍼스 바자 코리아 유튜브 캡처
사진=하퍼스 바자 코리아 유튜브 캡처


그는 “쓰지 않을 일들이 있길 바라지만 혹시나 위험한 상황에 다가왔을 때 자신을 좀 보호하자라는 의미에서 저는 호신용 스프레이를 꼭 필수 템으로 추천드리고 싶습니다”라고 덧붙였다.

나나는 최근 자택 침입 사건을 겪은 바 있다.

지난달 15일 경기 구리시 자택에 흉기를 든 30대 남성 A씨가 침입하는 일이 발생했다. 당시 나나와 그의 모친은 A씨와 몸싸움을 벌여 그를 제압한 뒤 경찰에 신고했다.

이 과정에서 나나는 부상을 입었으며, 그의 모친은 심각한 부상으로 한때 의식을 잃는 상황을 겪은 것으로 전해졌다.

뉴시스
나나가 호신용 스프레이를 필수 아이템으로 챙기게 된 계기는?
1 / 3
