김지선 아들 “최악의 경우 간 이식”…‘안타까운 소식’ 전했다

이미지 확대 방송인 김지선의 아들이자 래퍼로 활동 중인 시바(본명 김정훈). 선우용여 유튜브 채널 캡처

방송인 김지선의 아들이자 래퍼로 활동 중인 시바(본명 김정훈)가 간수치 이상을 고백했다.17일 시바는 자신의 인스타그램을 통해 “몇 주 전부터 계속 헛구역질하고 토하고 이상해서 피검사를 받아 보니 간 수치가 정상의 5배 이상 높다고 한다”라고 밝혔다.그는 “이 정도 수치면 일상생활이 불가능할 정도라고 하는데 어찌어찌 잘 버티고 있다”며 “내일 피검사로 바이러스성 급성 간염인지 아닌지 결과가 나온다고 한다”고 전했다.그러면서 “최악의 경우에는 간 이식을 해야 할 수도 있다는데 음악 오래오래 해야 한다. 잘 이겨내 보겠다”고 덧붙였다.이후 그는 검사 결과를 공유하면서 “검사 결과 나왔다. 간염은 아니라고 한다”라며 “다행히 우려하던 최악의 상황은 아니다”라고 말했다.이어 “항정신과 약물을 너무 많이 복용해서 간 수치가 높게 나온 것 같다고 한다”며 “이번 기회로 건강 관리 제대로 하겠다. 걱정해 주셔서 감사하다”고 했다.시바는 개그우먼 김지선의 둘째 아들로 지난 2023년 래퍼로 데뷔했다. 그는 소셜미디어(SNS) 등을 통해 사회 공포증을 고백한 바 있다. 현재 다양한 무대에서 활동 중이다.시바는 지난 10월 선우용여 유튜브 채널에 모친 김지선과 함께 출연해 다수의 얼굴 피어싱으로 화제를 모으기도 했다.온라인뉴스부