조윤희, 딸 로아 동생 입양…이혼 5년 만의 결정 “선한 영향력”

길고양이 기관 통해 입양

이미지 확대 조윤희 인스타그램 캡처

이미지 확대 조윤희와 딸 로아 양. 조윤희 인스타그램

배우 조윤희가 딸 로아의 동생을 소개했다.13일 조윤희는 자신의 인스타그램에 “로아 동생 시오”라는 글과 사진을 올렸다.사진 속에는 조윤희의 새로운 가족이 된 반려묘 시오의 모습이 담겼다.해당 게시글에는 시오를 보호하고 있던 기관 계정이 남긴 “시오 입양해주셔서 감사하다”는 댓글도 포착됐다.시오는 길에서 살았던 고양이로 알려졌다.앞서 시오를 임시보호 하고 있던 기관 측은 입양 확정 소식을 알리며 “입양자는 배우 조윤희님이다. 간절한 마음으로 입양 홍보했으나 문의가 단 하나도 없었고 ‘성묘는 정말 힘들구나’ 했는데 기적적으로 윤희님이 시도의 가족이 되고 싶다는 문의 연락을 받았다”고 전했다.이어 “윤희님은 시도가 마음에 쏙 드셨다고 한다. 사람을 너무 좋아하는데 길에 있는 게 너무 안타깝고 성묘인데다가 입양문의가 없을 것 같아 연락을 주셨다”며 “시도의 평생 가족이 돼주셔서 정말 감사드린다. 시도의 새 이름은 시오”라고 알렸다.또한 “유기묘들을 위해 전에도 30만원, 이번에도 50만원 후원금을 주셨다. 치료비에 잘 보태겠다. 맛있는 식사까지 너무 감사하다”는 미담도 전했다.네티즌들은 “조윤희 멋지다”, “연예인들 품종묘 사다 키우는 경우 많아 안타까웠는데 길고양이 입양이라니 정말 마음 따뜻한 분이다”, “선한 영향력 감사하다”라며 조윤희에게 응원의 메시지를 보냈다.한편 조윤희는 배우 이동건과 2017년 5월 혼인신고한 후 그해 9월 결혼식을 올렸다. 같은 해 12월 딸을 얻었다.그러나 두 사람은 2020년 협의 이혼했고, 딸의 양육권은 조윤희가 갖게 됐다.뉴스24