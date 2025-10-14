‘활동 중단’ 지예은, 갑상선 질환 때문이었나…소속사 “개인 정보”

이미지 확대 배우 지예은. 인스타그램 캡처

배우 지예은 측이 갑상샘(갑상선) 기능 저하로 인한 활동 중단설과 관련해 입장을 밝혔다.14일 연예계에 따르면 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트 측은 “개인 의료 정보로 정확한 확인이 어려운 점 양해부탁드린다”고 밝혔다.앞서 한 매체는 지예은이 지난 9월부터 활동을 중단한 이유와 관련해 갑상샘 기능 저하증이라고 보도했다. 지예은은 지난 8월 말쯤 활동 중단 소식이 전해진 바 있다.당시 소속사 측은 “지예은이 다음 달부터 몸 상태를 돌보며 건강 회복에 전념할 예정”이라며 “배우가 충분히 휴식을 취하고 복귀할 수 있도록 필요한 지원은 모두 할 것”이라고 밝혔다.지예은은 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’의 10월 12일 방송분부터 등장하지 않았다.이와 관련해 유재석은 방송에서 “혹시나 오해하실까 봐 말하자면 예전에 예은이가 번아웃에 관해 얘기한 적이 있어서 마치 지금 쉬는 이유가 번아웃과 관련 있는 줄 아시는 데 전혀 아니다”라고 밝혔다.이어 “지금 잠깐 치료 중”이라며 “건강검진 결과에서 치료해야 하기에 쉬는 것”이라고 설명했고, 근황에 관해서는 “전화 통화했는데 지금 많이 괜찮아졌다더라”고 전했다.지난 2017년 연극 무대를 통해 데뷔한 지예은은 쿠팡플레이 오리지널 예능 ‘SNL 코리아’에 출연해 남다른 연기력과 끼로 스타덤에 올랐다.이후 지난해 SBS 대표 예능 ‘런닝맨’ 고정 출연을 비롯해 ‘직장인들’, ‘대환장 기안장’, ‘크레이지 리치 코리안’, ‘진짜 괜찮은 사람’ 등 다양한 프로그램에서 활약했다.뉴스24