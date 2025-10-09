“좋은날” 사진 올린 뒤 ‘빛삭’…정일우, 미모의 CEO와 ‘깜짝 열애설’

이미지 확대 배우 정일우가 한 식품 전문 기업 여성 CEO와 ‘럽스타그램’으로 보이는 게시물로 인해 열애설에 휩싸였다. 현재는 삭제된 상태. 인스타그램

배우 정일우가 한 식품 전문 기업 여성 CEO와 ‘럽스타그램’으로 보이는 게시물로 인해 열애설에 휩싸였다.9일 정일우는 자신의 소셜미디어(SNS)에 “좋은 날”이라는 글과 함께 한 여성과 데이트 중인 듯한 사진을 올렸다.두 장의 사진에는 같은 공간으로 보이는 장소에서 정일우와 여성의 모습이 담겼으며, 사진 밑에는 각자의 SNS 계정이 태그돼 있었다.사진 속 여성은 국내 유명 식품 전문 기업의 CEO로 알려졌다. 정일우는 해당 브랜드의 모델로 활동 중이다.정일우는 빠르게 사진을 삭제했으나, 온라인상에서는 “사진 속 여성과 연애 중인 것이 아니냐” 등의 반응이 나오며 열애설이 퍼졌다.이후 정일우의 소속사 제이원 인터내셔널 컴퍼니 측은 9일 뉴스1에 “배우 사생활이라 확인이 어렵다. 너른 양해 부탁드린다”고 전했다.정일우는 현재 KBS 2TV 주말드라마 ‘화려한 날들’에 출연 중이다.뉴스24