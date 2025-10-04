메뉴
“가족이 되는 식 올렸다”…김나영♥마이큐, 결혼사진 공개

수정 2025-10-04 19:14
입력 2025-10-04 19:14
이미지 확대
가수 마이큐(왼쪽)와 방송인 김나영. 김나영 인스타그램 캡처
가수 마이큐(왼쪽)와 방송인 김나영. 김나영 인스타그램 캡처


방송인 김나영과 가수 마이큐가 부부가 됐다.

김나영은 4일 인스타그램에 결혼식 사진을 공개했다.

김나영은 “어제저녁, 비가 그치는 날씨의 축복 속에 마이큐와 가족이 되는 식을 올렸다”고 밝혔다.

이어 “지금껏 받은 따뜻한 응원과 다정한 축하들을 더 넓은 곳으로 흘려보내며 살겠다. 고맙다”고 했다.

김나영은 앞서 지난 1일 유튜브 채널 ‘노필터 티비’를 통해 재혼 소식을 알렸다.

이미지 확대
가수 마이큐(왼쪽)와 방송인 김나영. 김나영 인스타그램 캡처
가수 마이큐(왼쪽)와 방송인 김나영. 김나영 인스타그램 캡처


이미지 확대
가수 마이큐(왼쪽)와 방송인 김나영. 김나영 인스타그램 캡처
가수 마이큐(왼쪽)와 방송인 김나영. 김나영 인스타그램 캡처


이미지 확대
가수 마이큐(왼쪽)와 방송인 김나영. 김나영 인스타그램 캡처
가수 마이큐(왼쪽)와 방송인 김나영. 김나영 인스타그램 캡처


그는 “지난 4년 동안 제 옆에서 큰 사랑과 신뢰로 제 곁을 지켜준 마이큐와 가족이 되기로 했다”고 밝혔다.

이어 “마이큐가 짧지 않은 시간 동안 저와 제 아이에게 보여준 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다”며 “어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 저도 용기를 냈다”고 설명했다.

김나영은 2015년 4월 사업가 A씨와 결혼했고, 슬하에 두 아들을 뒀다.

2018년 A씨는 1000여명의 투자자로부터 200억대 부당 이득을 챙긴 혐의로 구속됐다.

김나영은 이듬해 이혼을 발표한 바 있다.

뉴스24
1 / 3
