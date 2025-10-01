김나영, 마이큐와 공개 연애 4년 만에 결국 ‘이 소식’ 전했다

이미지 확대 방송인 김나영이 가수 마이큐와 결혼을 발표했다. 김나영 유튜브 캡처

이미지 확대 가수 겸 화가 마이큐(왼쪽)와 연인인 방송인 김나영. 마이큐 인스타그램 캡처

이미지 확대 가수 겸 화가 마이큐(왼쪽)와 연인인 방송인 김나영. 마이큐 인스타그램 캡처

방송인 김나영이 가수 마이큐와의 재혼을 발표했다.김나영은 1일 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘GDJ 여러분께 제일 먼저 전해요’라는 제목의 영상을 게재했다.공개된 영상에서는 김나영이 두 아들에게 마이큐와의 결혼을 알리는 모습이 담겨 눈길을 끌었다.김나영은 “지난 4년 동안 제 옆에서 큰 사랑과 신뢰로 제 곁을 지켜준 마이큐와 가족이 되기로 했다”고 밝혔다.그는 “프러포즈를 받은 지는 꽤 오래됐는데 좀 용기도 나지 않고 두려움이 밀려와서 결정을 미뤄왔다”면서 “마이큐가 짧지 않은 시간동안 저와 제 아이들에게 보여주었던 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다”고 전했다.이어 “어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 저도 용기를 냈다”고 밝혔다.결혼식은 가족과 친지들만 모시고 작게 진행할 예정이라는 김나영은 “식은 아주 작은 곳에서 작게 진행이 될 거라서 많은 분들에게 소식을 전하지는 못했다. 너그러이 이해해주시면 감사하겠다”고 양해를 구했다.이어 “온 힘을 다해 좋은 가정을 이루려고 노력하겠다”고 덧붙였다.한편 김나영은 2005년 리포터로 데뷔해 ‘놀러와’, ‘세바퀴’ 등에 출연하며 이름을 알렸다.2015년 사업가 A씨와 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀으나 2018년 A씨는 1000여명의 투자자로부터 200억원대 부당 이득을 챙긴 혐의로 구속됐다. 김나영은 이듬해 이혼 후 두 아들을 홀로 양육 중이다.2021년부터 가수 겸 화가 마이큐와 공개 열애를 이어왔다.뉴스24