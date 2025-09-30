대한매일상회 바로가기
“사랑하는 딸이 하늘의 별로”…배정남, 안타까운 소식 전했다

수정 2025-09-30 07:10
입력 2025-09-30 07:10
배정남 인스타그램 캡처
배정남 인스타그램 캡처


배우 배정남의 반려견이 하늘로 떠났다.

배정남은 지난 29일 자신의 인스타그램을 통해 “사랑하는 우리 딸 벨이 하늘의 별이 되었어요”라고 밝혔다.

그는 “재활에 수술에 힘든일 다겪고 이겨내서 너무나 고맙고 대견하고 이제 좀 편안하게 살기를 바랐는데 갑자기 심장마비로 쓰러져서 강아지 나라로 떠났다”고 전했다.

이어 “너무나 착하고 예쁜 딸 벨을 그동안 너무 많은 분이 사랑과 응원과 격려를 많이 보내주셔서 진심으로 고맙습니다”라고 말했다.

배정남은 “이제는 더 이상 아프지 말고 그곳에서 마음껏 뛰어놀아. 아빠한테 와줘서 고맙다. 우리 딸래미 아빠가 많이 사랑해”라고 전했다.

배정남 인스타그램 캡처
배정남 인스타그램 캡처


앞서 배정남은 소셜미디어(SNS)와 예능에서 반려견의 재활 과정 등을 공개했다.

지난 2022년 급성 목 디스크로 여러 차례 수술과 재활치료를 견뎠던 반려견은 전신마비 위기를 겪었으나 기적처럼 극복했다.



이후 악성종양인 근육암 판정을 받고 위험 수술까지 이겨냈지만 무지개 다리를 건넜다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
