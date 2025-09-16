“돈 아까워” 혹평 쏟아진 이장우 카레집, 9개월만에 결국…

이미지 확대 배우 이장우. 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 이장우가 운영한 일본식 카레 전문점 ‘가래’가 개업 9개월 만에 폐업했다.서울 강동구 길동에 위치한 가래는 지난달 31일 영업을 끝으로 문을 닫았다. 가래 측은 “9월 1일부로 영업을 종료합니다. 찾아주셔서 감사합니다”라고 안내했다.가래는 지난해 12월 문을 열었다. 이장우는 일본 오사카에 있는 한 카레 전문점을 100여차례 방문해 레시피를 배워온 뒤 가래를 개업했다고 밝혔다.카레 단일 메뉴만 판매했으며 가격은 1만원이었다. 여기에 노른자 500원, 고기 4000원 등 토핑을 넣을 수 있고 카레는 3000원, 밥은 2000원에 추가할 수 있었다.다만 이장우의 카레집이라는 화제성에도 불구하고 개업 초기부터 혹평에 시달렸다. 온라인 커뮤니티와 블로그 등에는 “카레 맛이 특별하지 않다. 흔한 일본 프랜차이즈 카레 맛”, “양이 너무 적다. 구성에 비해 비싸다” 등의 후기가 올라왔다.이장우는 2023년 tvN ‘장사천재 백사장2’에서 백종원 더본코리아 대표로부터 장사 수완을 인정받은 뒤 그해 12월 요식업에 도전했다. 순댓국집과 우동집, 호두과자 프랜차이즈, 편의점 도시락 등으로 사업 범위를 넓혔지만 평은 엇갈렸다.특히 순댓국집의 경우 당면순대를 넣는다는 점이 순댓국 매니아들에게 좋지 않은 평가를 받는 이유로 꼽힌다. 이에 대해 이장우는 “순대를 안 드시는 분이 많아 순대에 힘을 빼고 고기를 더 드리자는 것”이라며 “싸게 하려고 한 게 아니다”라고 해명한 바 있다.뉴스24