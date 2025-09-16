대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

윤은혜, 잠 못 드는 밤 “전남친 그냥 보내주는 게 맞을까” 위로

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-09-16 09:24
입력 2025-09-16 09:24
이미지 확대
유튜브 윤은혜 캡처
유튜브 윤은혜 캡처


가수 겸 배우 윤은혜가 전 남자친구를 잊지 못하겠다는 팬의 고민에 진심 어린 위로를 건넸다.

15일 유튜브 채널 윤은혜의 EUNHYELOGIN에는 ‘내일부턴 달라지기로 나랑 약속해! (전남친 못 잊겠어요, 완벽주의에서 벗어나는 법, 식당에서 주문 못하겠어요.. etc.) | 윤은혜의 잠 못 드는 밤에’라는 제목의 영상이 공개됐다. 윤은혜는 이날 영상에서 구독자 사연을 읽고 직접 조언하며 팬들과 소통했다.

중학교 3학년이라고 밝힌 한 팬은 “작년 여름에 헤어진 전 남자친구가 너무 그립다”며 “같이 빵지순례를 갔던 기억, 손으로 부채질해주고 음료수를 사주던 모습이 잊히지 않는다. 다시 만나고 싶지만 크게 싸우고 헤어진 터라 어떻게 해야 할지 모르겠다. 그냥 보내주는 게 맞을까”라고 고민을 전했다.

이에 윤은혜는 “귀여운 사연이지만 속마음은 얼마나 슬프겠냐”며 공감했다. 이어 “한 달 용돈이 2만 원인데도 음료수를 사다 주고 손으로 부채질해줬다니… 대판 싸우고 헤어졌어도 다시 만날 수 있다. 또 헤어지더라도 한 번쯤 다시 만나는 건 괜찮다고 본다. 그냥 보내주는 게 어디 있냐”고 따뜻한 위로를 전했다.



윤은혜는 1999년 그룹 베이비복스로 데뷔해 드라마 ‘궁’ ‘커피프린스 1호점’ 등에 출연하며 배우로 활동을 이어왔다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기