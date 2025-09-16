대한매일상회 바로가기
신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개

수정 2025-09-16 08:50
입력 2025-09-16 08:50
크림이 인스타그램
크림이 인스타그램


방송인 신동엽의 아내인 선혜윤 PD가 딸의 대학 합격 소식을 알렸다.

선혜윤 PD는 15일 반려견 크림이의 계정에 “활기찬 월요일 아침입니다”라며 크림이의 다양한 모습이 담긴 사진을 공개했다.

이어 “그동안 엄마가 참 많이 바빴죠, 언니의 대학 합격으로 이제 좀 여유가 생겼으니 크림이 소식 좀 더 자주 올려볼게요”라고 딸의 대학 합격 소식을 전했다.

다만 선혜윤 PD는 중학교 3학년생인 아들을 언급하며 “그러나 우리집엔 중삼이가”라며 “다음달엔 중삼이 고입으로 다시 바쁠 예정”이라고 덧붙였다.



선혜윤 PD는 2004년 MBC ‘일밤-신동엽의 러브 하우스’를 통해 신동엽과 인연을 맺었으며, 2006년 결혼 후 슬하에 2007년생 딸, 2010년생 아들을 두고 있다.

뉴스24
닫기