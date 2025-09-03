대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-09-03 09:52
입력 2025-09-03 09:52
이미지 확대
KBS 박소현 아나운서·게임 해설가 고수진. 인스타그램
KBS 박소현 아나운서·게임 해설가 고수진. 인스타그램


KBS 박소현 아나운서(33)와 게임 해설가 ‘꼬꼬갓’ 고수진(35)이 오는 12월 14일 서울 모처에서 결혼식을 올린다.

두 사람은 약 2년간의 교제 끝에 부부의 연을 맺게 됐다. 게임에 대한 공통 관심사를 계기로 가까워진 뒤 조용히 사랑을 키워왔으며, 최근 가족과 지인들의 축복 속에 결혼 준비에 나섰다.

박소현 아나운서는 2015년 KBS 42기 아나운서로 입사해 ‘도전 골든벨’, ‘영화가 좋다’, ‘KBS 뉴스7’, ‘주말 뉴스9’ 등에서 안정적인 진행으로 시청자들의 신뢰를 얻었다. 현재는 ‘열린음악회’, ‘남북의 창’을 맡고 있다.

고수진은 ‘리그 오브 레전드’ 프로게이머 출신으로, 현재는 LCK를 비롯해 다양한 e스포츠 현장에서 해설위원으로 활동 중이다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기