“아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

코미디언 김재우가 아내 조유리의 새로운 도전을 진심으로 응원했다.김재우는 26일 인스타그램에 “늘 제 이야기만 들어주던 아내가 처음으로 자기 꿈을 말하더라. 도전해 보고 싶은 일이 생겼다며 저에게 응원해 줄 수 있겠냐고 조심스레 물었다”고 적었다.그는 “오랜만에 두근거림이 가득한 아내의 눈을 보니 연애 시절이 떠올랐다”며 “제 허풍 섞인 꿈도 아내의 응원 덕에 지켜낼 수 있었다. 내일은 아내가 자신의 꿈을 향해 나아가는 첫날이다. 세상에서 가장 진실된 사람, 우리 집의 에이스 유리를 함께 응원해달라”고 전했다.조유리는 최근 ENA 서바이벌 프로그램 ‘슈퍼셀러: 인센티브게임’ 출연을 앞두고 있다. 그는 “11년 동안 회사에 다니다 건강 악화로 그만두면서 막막했지만, ‘슈퍼셀러’ 측 제안을 받고 도전을 결심했다”며 “열심히 부딪히고 깨져도 좌절하지 않겠다”고 각오를 다졌다.조유리는 은행원으로 일하다 2013년 김재우와 결혼했으며, SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에 함께 출연해 화제를 모았다. 2018년 아들을 얻었으나 생후 2주 만에 떠나보내 안타까움을 자아냈고, 당시 병간호로 산후조리를 제대로 하지 못해 건강이 악화됐다고 밝히기도 했다.이번에는 아내의 새로운 출발을 향한 부부의 진심 어린 응원이 전해지며 많은 이들의 격려가 이어지고 있다.뉴스24