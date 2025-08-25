“불법 아니냐” 발칵…현아♥용준형, 길거리 흡연 ‘논란’ 사진 보니

이미지 확대 가수 현아와 용준형. 인스타그램 캡처

가수 현아(34)가 프랑스 파리 여행 중 남편인 가수 용준형(36)이 길거리 흡연을 하는 사진을 올린 가운데, “불법이 아니냐”는 지적이 나오며 논란이 일고 있다.현아는 지난 24일 자신의 소셜미디어(SNS)에 남편 용준형과 함께 유럽 여행 중인 사진을 올렸다.휴가를 즐기는 신혼부부의 모습이 담겼지만, 일부 사진에서는 용준형이 파리 거리 한복판에서 흡연하고 있는 모습도 공개돼 ‘불법’ 논란이 제기됐다.앞서 카트린 보트랑 프랑스 보건가족부 장관은 지난 7월부터 어린이가 자주 다니는 해변, 공원, 학교 인근, 버스 정류장, 스포츠 경기장 등의 장소에서 흡연을 금지한다고 밝혔다.시행령 위반 시 135유로(약 21만원)의 과태료를 내야 한다. 야외 공간 중 카페와 바의 테라스는 흡연 금지 대상에서 제외되며, 전자담배도 금지 대상에 포함되지 않는다. 다만 용준형이 실제 불을 붙여 흡연했는지는 알 수 없다.해당 길거리가 프랑스가 지정한 흡연 금지 구역이었는지도 확인되지 않는 상황이지만, 누리꾼들은 “과태료 내야 할 것 같다”, “불법 여부와 관계없이 길거리 흡연 사진을 올린다는 것이 보기 불편하다”는 반응을 보이고 있다.반면 또 다른 일부 누리꾼들은 “불법이 아니라면 상관없지 않나” 등의 댓글을 남겼다. 현아와 용준형은 각각 그룹 포미닛, 비스트 출신 솔로 가수로 많은 사랑을 받았다. 지난해 10월 결혼해 SNS 등을 통해 신혼 일상을 공개하고 있다.하승연 기자