‘하시4’ 유이수, ‘학폭 가해·유흥업소 근무’ 루머에 입 열었다

이미지 확대 채널A 예능 프로그램 ‘하트시그널4’에 출연했던 인플루언서 유이수. 인스타그램 캡처

이미지 확대 채널A 예능 프로그램 ‘하트시그널4’에 출연했던 유이수. 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

채널A 예능 프로그램 ‘하트시그널4’에 출연했던 인플루언서 유이수가 온라인에 떠도는 허위 사실에 대한 입장을 밝혔다.유이수는 23일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “최근 온라인상에서 전혀 사실이 아닌 내용들이 무분별하게 퍼지면서, 많은 분께 혼란과 불편을 드리게 돼 오랜 고민 끝에 조심스럽게 입장을 전하게 됐다”고 밝혔다.유이수는 “확인되지 않은 이야기들이 점차 왜곡되고 확대되며, 이제는 저뿐 아니라 제 가족과 소중한 사람들까지 상처받는 상황이 됐다”며 “특히 학교 폭력과 관련된 허위 주장은 어떠한 사실관계나 근거도 없는 내용이며, SNS에 여러 계정을 만들어 같은 주장을 반복하는 행위는 명백한 악의적 괴롭힘”이라고 했다.그는 “‘학교폭력 가해자’, ‘과거 유흥업소 근무’라는 주장은 사실이 아님을 명백히 말씀드린다”며 “이러한 주장은 어떠한 증거도 없이 감정적 호소와 왜곡된 기억을 바탕으로 여러 SNS 플랫폼을 통해 확산하였고 이로 인해 많은 사람에게 비난의 시선과 따가운 눈초리를 견뎌내야 했다”고 전했다.유이수는 자기에 대한 루머를 퍼뜨린 계정은 현재 삭제됐다고 전했다.그는 “또한 특정 계정을 통해 제 신상과 근거 없는 추측성 발언을 공개적으로 퍼뜨리며, 과거 유흥업소 근무를 했다는 허위 사실을 유포하고, 금전을 요구하는 협박까지 있었던 점은 더 이상 묵과할 수 없었다”고 했다.이어 “이 사안을 바로잡기 위해 법무법인과 함께 형사 고소를 정식으로 진행 중”이라며 “앞으로도 모든 허위 사실 유포와 협박, 2차 유포 행위에 대해 끝까지 책임을 묻고 단호히 대응할 것”이라고 밝혔다.그러면서 “이 일은 단순히 저 한 사람의 일이 아니다”라며 “누군가의 말 한마디로 또 다른 누군가의 삶이 망가질 수도 있다는 사실을 모두가 기억해주셨으면 한다”고 덧붙였다.한편 유이수는 2023년 방영된 채널A 예능프로그램 ‘하트시그널4’에 출연했다.당시 방송에서 신민규와 최종 커플이 됐으나 현재는 결별한 것으로 알려졌다.뉴스24