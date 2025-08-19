‘건강 이상’ 박미선 무슨 일…조혜련 “보고싶다” 울먹

이미지 확대 MBN ‘어른들은 모르는 고딩엄빠4’에서 MC 역할을 맡고 있는 코미디언 박미선

건강상의 이유로 수개월째 방송 활동을 중단하고 있는 방송인 박미선에 대해 조혜련이 걱정스런 마음을 전했다.조혜련은 지난 18일 MBC 라디오 ‘두시의 데이트 안영미입니다’에 출연해 “사람들이 미선 언니의 근황을 궁금해한다”며 “하루도 빠짐없이 기도한다. 언니와 함께 연극 무대에 오르는 날을 기다린다”고 말했다.이어 “언니는 나보다 더 예뻐질 거고, 앞으로 더 활발하게 활동할 거다. 너무 보고 싶다”며 울먹였다.DJ 안영미 역시 “얼마 전 꿈에 박미선 선배가 나와 웃어줬다”며 “나는 꿈을 믿는 편이다. 분명히 좋은 소식이 있을 것 같다”고 기대했다.앞서 방송인 이경실도 소셜미디어(SNS)를 통해 박미선의 안부를 전했다.이경실은 “동생에게 전해주려고 수박 물김치를 담갔다”며 “많은 사람들이 기도하고 있다. 외로워 말고 그저 몸만 생각해”라고 당부했다.박미선은 올해 초 방송 활동을 전면 중단했다. 소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 2월 “건강상 이유로 휴식기를 갖고 있으며, 심각한 투병 중은 아니다. 어느 정도 회복 후 복귀를 계획 중”이라고 밝혔다.뉴스24