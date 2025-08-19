메뉴
김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

수정 2025-08-19 06:42
입력 2025-08-19 06:42
이미지 확대
윤은혜 유튜브
윤은혜 유튜브


배우 윤은혜가 다이어트 도중 컨디션 난조를 호소했다.

윤은혜는 18일 유튜브 채널에 ‘돌아온 윤은혜 급진급빠. 살이 계속 빠져’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 윤은혜는 당근 라페, 케일 주스 등으로 식단을 관리하며 건강한 다이어트에 도전했다.

하지만 도중에 퉁퉁 부은 얼굴을 드러내며 “잠에서 깼는데 몸이 너무 무겁다. 눈이 잘 안 떠진다”고 고충을 털어놨다. 그는 “목도리까지 두르고 잤는데도 몸이 말을 안 듣는다”며 컨디션 난조를 전했다. 결국 스케줄을 위해 약을 복용했다는 사실도 솔직히 밝혔다.

다이어트 마지막 날에는 2.1㎏ 감량한 46.5㎏ 몸무게를 공개하며 “목표치였던 2㎏을 달성했다”고 성과를 전했다. 이어 “당근 라페, 올리브 오일 효과가 좋다. 포기하지 말고 끝까지 파이팅하시길 바란다”고 조언했다.



한편 같은 날 가수 김종국이 팬카페를 통해 “저 장가갑니다”라며 직접 결혼을 발표했다. 과거 열애설 상대였던 윤은혜 역시 덩달아 관심을 받았고, 중국 웨이보 실시간 검색어에는 ‘김종국 결혼’ ‘김종국 윤은혜’가 동시에 오르기도 했다.

뉴스24
