메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

블핑 리사, 침대 위 사진 난리…“日 꽃미남 배우와 누워”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-08-16 17:38
입력 2025-08-16 17:38
이미지 확대
리사 인스타그램
리사 인스타그램


그룹 블랙핑크 리사가 일본 배우 사카구치 켄타로와 함께한 근황을 전했다.

리사는 15일 인스타그램에 “Still dreaming”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 리사가 사카구치 켄타로와 한 침대에 나란히 누워 포즈를 취하거나, 양치질을 함께하는 장면 등이 담겼다. 흑백 사진 속 두 사람이 서로를 끌어안은 모습도 시선을 끌었다.

두 사람은 리사의 첫 정규앨범 ‘Alter Ego(얼터 에고)’ 수록곡 ‘Dream(드림)’ 쇼트필름에서 호흡을 맞췄다. 해당 작품에서 사카구치 켄타로는 리사의 옛 연인 역할로 출연했다.

리사는 현재 프랑스 재벌 2세 프레데릭 아르노와 열애설에 휩싸여 있다. 프레데릭 아르노는 세계 최대 명품 기업 LVMH(루이비통 모엣헤네시) 회장 베르나르 아르노의 아들이자, LVMH 시계 부문 CEO다. 두 사람은 공식 입장을 밝히지 않았지만, 해외에서 함께 있는 모습이 여러 차례 포착돼 관심을 모으고 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기