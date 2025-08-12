고현정 “여보 생일 축하해, 사랑합니다”…깜짝 영상

이미지 확대 배우 고현정이 생일을 맞은 자신의 스태프를 위해 ‘깜짝 이벤트’를 준비해 훈훈함을 자아냈다. 고현정 인스타그램 캡처

배우 고현정이 생일을 맞은 자신의 스태프를 위해 ‘깜짝 이벤트’를 준비해 훈훈함을 자아냈다.고현정은 12일 자신의 인스타그램을 통해 “실장님 생일 축하드려요. 감사하고 사랑합니다”라는 글과 함께 영상을 올렸다.공개된 영상에는 스태프에게 직접 생일파티를 열어주는 고현정의 모습이 담겼다.케이크와 풍선을 들고 나타난 고현정은 스태프에게 직접 케이크를 건네주며 생일 축하 노래를 불렀다.스태프가 초를 불자 고현정은 “너무 축하드려요. 여보”라며 기쁜 마음을 내비쳤다. 스태프 역시 환호하며 뛰자 고현정은 더 신이 난 듯 “여보 생일 축하해”라고 외쳤다.신비주의를 벗은 고현정의 장난기 넘치는 모습과 오랜 스태프를 챙기는 모습이 훈훈함을 자아낸다.고현정은 또 다른 게시글을 통해 스태프에게 명품 선물까지 건넨 듯한 사진을 공개하며 눈길을 끌었다.한편 고현정은 SBS 새 드라마 ‘사마귀’에 출연한다. 다음 달 5일 첫 방송되는 ‘사마귀: 살인자의 외출’은 한 여인이 오래전 연쇄살인범으로 수감된 가운데, 누군가 그녀를 모방한 연쇄 살인을 시작하면서 벌어지는 이야기를 담았다.뉴스24