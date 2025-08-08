“유산소·근력 운동 동시에”… 최화정, 매일 한다는 ‘7분 운동법’은

이미지 확대 방송인 최화정. 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처

방송인 최화정이 평소 몸매를 유지하는 ‘7분 운동법’을 공개했다.7일 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에는 ‘최화정이 65년 동안 몸매 유지하는 7분 운동법 최초 공개’라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 최화정은 “내가 유일하게 하는 운동은 계단 오르기”라며 직접 아파트 계단을 오르는 모습을 보였다.이어 “계단 오르기 전에 매니저나 조카에게 문자를 보내 놓는다. 혹시 연락이 안 되면 계단에서 날 찾으라고”라며 웃었다.최화정은 “하루 두 번 정도 오르는데, 발끝으로 종아리에 힘을 주거나 발 전체를 딛는 방식으로 올라간다”고 설명했다.이어 “심장이 터질 듯 힘들어야 하고, 숨을 많이 쉬는 게 중요하다”고 했다.그러면서 “계단 운동을 하면 유산소 운동도 되고, 허벅지 근력 운동도 되니까 좋아한다”고 덧붙였다.운동 후 집으로 돌아온 그는 시저 샐러드와 냉토마토국수를 직접 요리했다.최화정은 “우리나라 내로라하는 미인이 알려준 레시피가 하나 있다”며 “배우 전지현에게 사우나에서 직접 물어봤다”며 웃었다.최화정은 서울 성수동의 고급 주상복합아파트에 거주한다. 전지현도 같은 아파트에 사는 것으로 알려졌다.뉴스24