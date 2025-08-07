메뉴
“좌파냐” “중국 가서 활동해라” 이지혜, 결국 입 열었다 “저는…”

하승연 기자
수정 2025-08-07 16:19
입력 2025-08-07 16:19
그룹 샵 출신 방송인 이지혜. 인스타그램 캡처
그룹 샵 출신 방송인 이지혜. 인스타그램 캡처


그룹 ‘샵’ 출신 방송인 이지혜가 정치 성향을 둘러싼 악성 댓글에 불쾌감을 드러냈다.

이지혜는 지난 6일 소셜미디어(SNS)에 “저는 좌파도 우파도 아닙니다. 정치색이 없습니다. 이런 막말은 삼가 부탁드립니다”라고 적었다.

이지혜가 공개한 메시지에는 “너 좌파였냐? 그동안 재밌게 봤는데 구독 취소다”, “좌파이지만 아이는 영어유치원 보내고 싶고”, “중국 가서 활동해라” 등의 인신공격성 글과 욕설이 담겼다.

이지혜는 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’를 통해 대중과 소통 중이다.

정치적 성향을 둘러싼 일부 누리꾼의 무분별한 비방이 이어지자 이지혜가 대응한 것으로 보인다.

이지혜는 1998년 샵으로 데뷔해 ‘내 입술 따뜻한 커피처럼’ ‘텔미 텔미’ 등 히트곡을 냈다. 2002년 팀이 해체된 뒤 솔로 가수로 활동했다.

연기자로도 전향해 영화 ‘킬링 타임’(2012) ‘90분’(2012), 드라마 ‘당신의 여자’(2013) 등에 출연했다.

2017년 세무사와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.



이지혜는 SBS TV ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’, MBN ‘돌싱글즈7’ 등에서 활약 중이다.

하승연 기자
