[포토] 김민하, ‘고혹적 미소’ 부산국제영화제 출격

세줄 요약 김종관 신작, BIFF 개막작으로 첫 공개

한 카페의 네 대화로 관계와 감정 조명

배우들, 각자 에피소드와 소감 전해

1 / 7 이미지 확대 배우 김민하가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 ‘낮과 밤은 서로에게’ 기자회견에서 미소를 짓고 있다. ‘낮과 밤은 서로에게’는 하나의 계절이 흐르는 동안 한 카페에 머물다 간 낮과 밤의 대화를 담은 작품이다. 2026.10.6

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이미지 확대 배우 김민하가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 ‘낮과 밤은 서로에게’ 기자회견에서 객석을 바라보고 있다. ‘낮과 밤은 서로에게’는 하나의 계절이 흐르는 동안 한 카페에 머물다 간 낮과 밤의 대화를 담은 작품이다. 2026.10.6

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이미지 확대 배우 김민하가 6일 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 ‘낮과 밤은 서로에게’ 기자회견에 참석하고 있다. 2026.10.6

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이미지 확대 배우 한선화가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 ‘낮과 밤은 서로에게’ 기자회견에서 매무새를 고치고 있다. ‘낮과 밤은 서로에게’는 하나의 계절이 흐르는 동안 한 카페에 머물다 간 낮과 밤의 대화를 담은 작품이다. 2026.10.6

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이미지 확대 배우 심은경이 6일 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 ‘낮과 밤은 서로에게’ 기자회견에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.6

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이미지 확대 배우 전소영과 김동휘(오른쪽)가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 ‘낮과 밤은 서로에게’ 기자회견에서 대화를 나누고 있다. ‘낮과 밤은 서로에게’는 하나의 계절이 흐르는 동안 한 카페에 머물다 간 낮과 밤의 대화를 담은 작품이다. 2026.10.6

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이미지 확대 6일 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 ‘낮과 밤은 서로에게’ 기자회견에서 김종관 감독(왼쪽)과 출연진이 포즈를 취하고 있다. 2026.10.6

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김종관 감독의 신작 ‘낮과 밤은 서로에게’가 제31회 부산국제영화제(BIFF)의 문을 연다. 거대한 사건이 아닌 한 공간에서 오가는 네 개의 대화와 작고 사소한 순간에 집중한 작품으로, 김민하부터 주종혁, 한선화, 장률, 심은경까지 배우들의 서로 다른 이야기를 담아 올해 영화제의 첫 작품으로 관객 앞에 선다.6일 부산 해운대구 우동 영화의전당 중극장에서는 제31회 부산국제영화제 개막작 ‘낮과 밤은 서로에게’(감독 김종관) 시사회 및 기자간담회가 진행됐다. 모더레이터 정지혜 프로그래머와 김종관 감독을 비롯해 김민하 주종혁 한선화 장률 심은경 전소영 김동휘 등 배우들이 참석했다.‘낮과 밤은 서로에게’는 하나의 계절이 흐르는 동안 한 카페에 머물다 간 낮과 밤의 대화를 담은 영화다. 다른 시간대 같은 카페에 머문 유진(김민하 분)과 현오(주종혁 분)의 잠깐의 마주침, 중학교 시절 친구인 상미(한선화 분)와 영민(장률 분)의 느닷없는 재회, 웹소설 작가 혜진(심은경 분)과 영화감독 동남(이희준 분)의 첫 만남, 아이돌 준비생 나경(전소영 분)과 연인 종수(김동휘 분)의 한순간을 그린다. ‘최악의 하루’(2016) ‘더 테이블’(2017) ‘조제’(2020) 등을 연출한 김종관 감독의 신작이다.김종관 감독은 이날 “오랫동안 (영화를) 해오면서 이런 자리가 단련됐다고 생각하는데 떨린다”며 “이 영화는 작고 사소함에 대한 이야기”라고 소개했다. 이어 “여기에 어떤 의미, 아름다움에 집중한 영화라고 생각한다”고 말했다.작품은 네 개의 대화로 인물과 그들의 삶을 비춘다. 김 감독은 “일반적인 영화들은 며칠, 몇개월 몇 년 동안의 일반적인 서사 구조 안에서 사건을 빌드업하고 하나의 이야기를 만들어간다면 이 영화는 4개의 대화만 있다”며 “대화라는 하나의 단면을 통해서 어디서 왔고 흘러갈 것인지 상상하게 하고 그다음에 뭔가를 관객이 그릴 수 있는 영화가 되기를 바랐다”고 설명했다.이어 “이번 작업도 찰나의 순간 묘사인데 삶의 다양한 부분을 이야기하는 힘이 있었으면 했다, 또 관객과 깊은 관계가 생기는 영화였으면 좋겠다 했다”며 “세계적 위상이 있는 영화제에서 이 영화가 말하고자 하는 작고 사소함에 대한 중요성에 손을 들어준 것 같아서 깊이 감사하는 마음이 생겼다”고 덧붙였다.제목에도 작품 전체를 관통하는 의미를 담았다. 김 감독은 “첫 번째 이야기는 한 사람은 낮에, 한 사람은 밤에 연결되는 이야기라면 마지막 에피소드는 같은 공간에 있다가 낮과 밤이 되는 이야기로 양면에 대한 것들이 오고 간다”며 “그 안엔 그들의 사연도 있고 이들이 만들려는 영화도 있고 꿈도 현실도 있다, 이런 것들이 낮과 밤처럼 대비가 되고 떨어져 있지만 결국 한 공간에 연결돼 있다”고 말했다. 그러면서 “서로가 타인을 이해하는 영화가 되길 바랐다”며 “제목에 대한 은유까지 생각해주시면 영화 전체를 생각하실 수 있지 않을까, 영화가 여러 층위가 있어서 끝나도 관객들이 감상할 수 있는 시간이 되길 바란다”고 전했다.주연 김민하에게는 이번 작품과의 만남 자체가 ‘선물’이었다. 그는 “감독님이 옆에 계셔서 하는 말이 아니라 오랜 팬이었다, 어릴 때부터 GV도 많이 따라다니고 영화도 많이 본 팬이었는데 대본을 주신다고 하셔서 꿈만 같았다”고 밝혔다. 이어 자신의 에피소드를 촬영한 날이 생일이었다며 “선물 같은 꿈을 제게 주신 것 같아서 그날도 제 일기에 이야기를 써 내려갔다”고 회상했다.한선화에게도 이날은 특별했다. 부산 출신인 그는 개막식 당일 생일을 맞았다. 한선화는 “고향인 부산에서, 또 너무 사랑하는 부산국제영화제에서 개막작으로 초청받은 것도 영광스럽고 큰 것인데 감독님 작품으로 선물을 받아 행복하다”고 말했다. 장률 역시 “다른 에피소드에 비해 (우리 에피소드가) 독특하기도 하고 특색이 있다고 느꼈는데 그 부분이 재밌게 다가왔다”며 한선화에 대해 “파트너 배우가 너무 훌륭해서 다음 작업으로도 만나고 싶고 행복하게 작업했다”고 전했다.심은경은 이번 작품을 새로운 캐릭터에 대한 도전으로 받아들였다. 그는 “제게는 없는 성격의 소유자이고 해보지 않은 어떤 느낌의 캐릭터였기 때문에 ‘왜 감독님은 내게 이 역할을 제안하셨을까’ 궁금증이 컸다”며 “지금까지 해보지 않은 캐릭터를 연기한다는 도전의 의미가 있었던 작품이었다”고 밝혔다. 이어 “관객분들이 지금까지 보여드리지 않은 캐릭터를 어떻게 봐주실지 궁금하다”며 “한여름 밤의 꿈 같은 아름다운 꿈 같은 영화로 기억됐다”고 덧붙였다.군 전역 후 첫 공식 일정에 나선 김동휘는 “개막작으로 이 자리에 서게 돼서 매우 기쁘다”고 소감을 밝혔다. 입대 3일 전 촬영을 마쳤다는 그는 “오늘 처음 영화를 봤다”며 “다른 배우분들이 너무 잘 해주셔서 재밌게 몰입하면서 봤다”고 말했다. 전소영은 “이 영화가 저한테 큰 배움의 기회였다”며 “정말 아무것도 몰랐는데 정말 하나부터 열까지 차근차근 알려주셨다”고 김 감독과 김동휘에게 고마움을 전했다.부산국제영화제 측은 작품의 규모보다 김 감독이 구축한 세계와 배우들의 연기 호흡에 주목했다. 정지혜 프로그래머는 “작년과 재작년에는 제작 규모 측면에서는 올해 작품보다 큰 작품이었던 건 사실이지만 올해는 규모와 무관하게 작품이 갖고 있는 의미와 가치는 결코 작지 않다”며 “이 작품은 한 창작자가 고심하고 꼼꼼하게 설계해서 자신만의 감성과 세계를 빚어내는 빼어난 작품”이라고 선정 이유를 밝혔다. 이어 “감독님 배우들의 합, 하모니, 연기 내공이 고스란히 전달되는 작품이라 다양한 연령층이 보실 수 있는 작품이라는 점에서 (선정에) 주저함이 없었다, 자랑스럽다”고 강조했다.한편 부산국제영화제는 이날 배우 김민하의 진행 속 개막식을 열고 오는 15일까지 열흘간의 일정에 돌입한다. 올해 공식 초청작은 59개국 246편이다. 또한 국제영화제작자연맹(FIAPF)의 ‘A-리스트 영화제’로 공식 선정되면서 칸, 베를린, 베네치아 등과 함께 세계 주요 영화제로 인정받았다. 경쟁 부문 최고상인 ‘부산 어워드-대상’ 수상작에는 미국 아카데미 국제장편영화상 출품 자격이 주어진다.온라인뉴스부