[포토] 공효진, ‘공블리 미소’

세줄 요약 공효진, 장주와 성격 차이로 낮은 싱크로율 설명

촬영 중 현실적 선택과 피해자 딸의 반응 고민

‘경주기행’, 네 모녀의 복수 여행 담은 작품

1 / 5 이미지 확대 배우 공효진이 13일 오후 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 ‘경주기행’(감독 김미조) 언론배급시사회 및 기자간담회에 참석하고 있다. ‘경주기행’은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다. 2026.8.13

뉴스1

이미지 확대 배우 공효진이 13일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 ‘경주기행’ 시사간담회에 참석하고 있다. 2026.8.13

연합뉴스

이미지 확대 배우 공효진이 13일 오후 서울 송파구 롯네시네마 월드타워에서 열린 영화 ‘경주기행’ 언론시사회에 참석하고 있다. 2026.08.13.

뉴시스

이미지 확대 배우 공효진이 13일 오후 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 ‘경주기행’(감독 김미조) 언론배급시사회 및 기자간담회에 참석하고 있다. ‘경주기행’은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다. 2026.8.13

뉴스1

이미지 확대 배우 이연(왼쪽부터)과 박소담, 공효진이 13일 오후 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 ‘경주기행’(감독 김미조) 언론배급시사회 및 기자간담회에 참석해 미소를 짓고 있다. ‘경주기행’은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다. 2026.8.13

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배우 공효진이 영화 ‘경주기행’ 속 자신이 맡은 장녀 장주 캐릭터와 달리 자신은 어머니에게 시크한 딸이라고 차이점을 설명했다.공효진은 13일 오후 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 ‘경주기행’(감독 김미조)의 언론배급시사회 및 기자간담회에서 자신이 맡은 캐릭터와 싱크로율에 대해 “장주와 싱크로율이 별로 없다, 촬영하면서 이런 상황이 현실이라면 엄마를 말리는 게 맞나 싶더라”라고 말했다.이어 “많은 복잡한 생각이 있었고, 찍으면서 우리가 이럴 수 있을까, 이렇게 해야 하는 거 아닐까, 평범하게 이런 일을 겪은 피해자 딸이라면 어떻게 했을까, 우리끼리 밥만 먹으면 그런 얘기를 나눴다”고 덧붙였다.또한 그는 “나는 장주처럼 전전긍긍하는 딸이 아니고 시크한 딸이라, ‘엄마가 나보다 운전 잘하잖아’ 하는 딸이라서 (싱크로율은 낮았다)”고 설명했다.‘경주기행’은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 ‘경주’를 위해, 8년의 기다림 끝에 ‘죽이는’ 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다. 데뷔작 ‘갈매기’로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화로, 개봉 전부터 하와이 국제영화제 초청 및 피렌체 한국영화제 관객상을 수상한 바 있다.이정은이 막내 경주를 잃고 오직 복수만 바라온 엄마 옥실을, 공효진이 가족이 1순위, 엄마의 말이라면 무조건 따르는 첫째 장주, 박소담이 감정보다 이성, 철저한 계산으로 움직이는 둘째 영주, 이연이 머리보다 주먹, 가족을 위해 일단 뛰어들고 보는 셋째 동주를 연기했다.한편 ‘경주기행’은 오는 26일에 개봉한다.온라인뉴스부