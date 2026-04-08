[포토] ‘내한’ 앤 해서웨이, 파격 뒤태

8일 오전 서울 중구 포시즌스 호텔 서울 그랜드볼룸에서 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 내한 기자간담회가 열려 메릴 스트립, 앤 해서웨이가 참석했다.
처음 한국을 찾은 스트립은 이날 “이렇게 한국에 비행해 오면서 산맥들의 모습을 보고 너무 들떴다”라며 “서울에 대해서 사실 전 잘 몰랐고 지나치거나, 한국에 오는 건 처음인데 너무나 기쁘다”고 인사했다. 이어 “이번에 묵은 호텔이 평생 묵어본 호텔 중 가장 좋았다”라며 “너무 편해서 못 깰 정도였다”라며 웃었다.
그러면서 “이렇게 따뜻하게 맞아줘서 감사하다. 너무나 사랑하는 영화를 보여드릴 수 있어서 기쁘다”라며 “한국에 처음 오게 됐는데 자랑스러운 작품을 들고 오게 돼서 기쁘다”고 덧붙였다.
영화 홍보로는 처음인 해서웨이는 “한국에 오게 돼서 너무 기쁘다”라며 “약간은 섭섭한 게, 조금 더 길게 있었으면 좋았을 텐데 하고 싶은 게 많았다”고 했다. 이어 “별마당 도서관도 가보고 싶고, 버킷리스트에 오래 있었는데 시간이 부족해서 그렇지만 저희가 잘하면 많은 것을 해볼 수 있을 것 같다”고 전했다. 그러면서 “주어진 시간 안에 최대한 많은 것을 하고, 경험하려고 한다”며 “어떻게 하면 맛있는 걸 많이 먹을지 고민이다”라고 덧붙였다.
오는 29일 전 세계 최초 극장 개봉하는 ‘악마는 프라다를 입는다 2’는 전설적인 패션 매거진 ‘런웨이’의 편집장 미란다(메릴 스트립 분)와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 앤디(앤 해서웨이 분)가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 에밀리(에밀리 블런트 분)와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기다.