‘2025년을 빛낸 영화배우’ 2위는 마동석, 1위는?

배우 이병헌이 2025년을 빛낸 영화배우로 선정됐다.리서치 회사 한국갤럽은 지난 11월 11일부터 28일까지 전국(제주 제외) 만 13세 이상 1700명에게 올 한 해 가장 활약한 영화배우를 두 명까지 물었고, 18일 결과를 공개했다. 이에 따르면 이병헌은 25.8%의 지지를 얻어 1위에 올랐다. 이병헌이 1위를 차지한 것은 2012년 이후 13년 만이다.이병헌은 올해 바둑계 실화·실존 인물 소재 영화 ‘승부’의 조훈현 역, 박찬욱 감독 영화 ‘어쩔수가없다’ 만수 역으로 관객들을 만났다. 또한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 북미 지역에서 흥행한 모팩 스튜디오 3D 애니메이션 영화 ‘킹 오브 킹스’에는 목소리 연기로 참여했다. 이병헌은 넷플릭스 웹드라마 ‘오징어 게임 시즌3’의 프론트맨 및 황인호 역으로도 나섰다.마동석은 2위(18.4%)를 거머쥐었다. 그는 2017년부터 실제 사건을 모티브로 전체 8편까지 계획된 범죄 액션 영화 시리즈 ‘범죄도시’의 주연(마석도)이자 기획·각본·제작에도 참여하고 있다. 2017년 1편, 2022년 2편, 2023년 3편, 2024년 4편에 이어 2026년 5편 개봉 예정으로 알려져 있다. ‘범죄도시2’와 ‘범죄도시3’은 각각 그해 유일한 천만 관객 영화였고, 지난해 개봉한 ‘범죄도시4’도 ‘파묘’와 더불어 천만 이상 관객을 모았더. 마동석은 2016년 처음으로 ‘올해의 영화배우’ 10위권에 들었고, 이듬해부터 9년째 최상위권이며 2018년, 2023년, 2024년 1위였다.넷플릭스 웹드라마 ‘오징어 게임’ 주인공 기훈 역으로 글로벌 스타 반열에 합류한 이정재는 3위(15.5%)에 이름을 올렸다. 이어 황정민은 4위, ‘하얼빈’ 안중근 역의 현빈은 5위(6.4%)를 각각 기록했다.올해 한국 영화 최고 흥행작(564만 관객) ‘좀비딸’의 조정석은 6위(5.5%), 송강호는 7위(5.1%), 김고은과 ‘어쩔수가없다’ 미리 역으로 7년 만에 스크린 복귀한 손예진은 공동 8위(4.9%), 최민식은 10위(4.6%)에 각각 명함을 내밀었다.뉴스1