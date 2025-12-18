9년 만의 귀환이 통했다…후속작으로 국내 흥행 1위 오른 애니메이션

이미지 확대 영화 ‘주토피아2’

애니메이션 영화 ‘주토피아2’가 올해 국내 최고 흥행작이 됐다.영화진흥위원회에 따르면, ‘주토피아2’는 18일 오후 3시 현재 누적 관객수 569만명을 기록, ‘극장판 귀멸의 칼날:무한성편’(568만명)을 넘어섰다. 전날까지 관객수는 562만명이었다. ‘주토피아2’가 1위에 오르면서 올해 최고 흥행작 두 편이 모두 애니메이션이 됐다. 올해 국내 개봉 영화 흥행 순위 톱5엔 이 두 영화와 함께 또 다른 애니메이션 영화 ‘극장판 체인소맨:레제편’(341만명)이 5위에 올라 있다.이 추세라면 ‘주토피아2’는 600만 관객을 넘어설 거로 예상된다. 이날 오후 4시30분 현재 예매 순위를 보면 ‘주토피아2’는 예매 관객수 약 12만4700명을 기록 중이다.‘주토피아2’는 2016년에 나온 ‘주토피아’ 후속작이다. 전작에서 거대한 음모가 숨겨진 실종 사건을 해결하며 막 파트너가 된 주디와 닉은 합심한지 일주일만에 또 한 번 새로운 사건을 마주한다. 지난 100년 간 주토피아에 살지 않은 파충류의 흔적을 발견한 것. 주디와 닉은 사건 해결에 나서지만 생각도 행동도 서로 너무 달라 갈등한다. 연출은 전편에 이어 바이런 하워드 감독이 맡았고, 재러드 부시 감독이 새로 합류했다.‘주토피아’는 전 세계에서 매출액 10억2550만 달러(약 1조5000억원)를 기록하며 폭발적인 인기를 누렸다. 국내에서도 471만명이 봤다. 이번 작품엔 전작에 이어 지니퍼 굿윈과 제이슨 베이트먼이 목소리 연기를 했고, 키후이콴이 닉 역할로 새로 투입됐다. ‘주토피아2’는 지난 16일까지 전 세계에서 매출액 11억4200만 달러(약 1조6900억원)를 기록 중이다.뉴시스