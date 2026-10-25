[포토] 로마 레드카펫 빛낸 스타들

1 / 6 이미지 확대 킴 카다시안이 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마 영화제에서 드라마 ‘올즈 페어’(All’s Fair) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 킴 카다시안이 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마 영화제에서 드라마 ‘올즈 페어’(All’s Fair) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 소니아 아마르가 지난 22일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마 영화제에서 영화 ‘미, 유’(Me, You) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 나오미 왓츠가 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마 영화제에서 드라마 ‘올즈 페어’(All’s Fair) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 사라 폴슨이 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마 영화제에서 드라마 ‘올즈 페어’(All’s Fair) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 샤를로트 갱스부르가 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마 영화제에서 영화 ‘리버런’(Riverrun) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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영화배우 등 스타이 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마국제영화제 시사회 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.이날 배우들은 각자의 개성을 살린 화려한 의상과 세련된 스타일로 현장을 빛내며 영화 팬들과 취재진의 시선을 사로잡았다.온라인뉴스부