[포토] 베니스 달군 스타들의 화려한 패션

1 / 9 이미지 확대 영화배우 시드니 스위니가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 헤이즈 워너가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 마틸다 데 안젤리스가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 모델 비토리아 세레티가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 모델 겸 배우 에우헤니아 실바가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 모델 마르가리다 코르세이루가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 모델 스텔라 맥스웰이 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 중 영화 ‘와일드 호스 나인’(Wild Horse Nine) 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 케이트 마라가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 중 영화 ‘버킹 패스터드’(Bucking Fastard) 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 모델 켄달 제너가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 중 영화 ‘와일드 호스 나인’(Wild Horse Nine) 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

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영화배우와 모델 등 스타들이 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석했다.이날 행사장을 찾은 스타들은 화려한 의상과 세련된 스타일로 등장해 취재진 앞에서 포즈를 취하며 현장의 시선을 사로잡았다.온라인뉴스부