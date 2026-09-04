연예 해외연예 [포토] 베니스 달군 스타들의 화려한 패션 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2026/09/04/20260904500271 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-04 16:17 입력 2026-09-04 16:17 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 9 이미지 확대 영화배우 시드니 스위니가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 헤이즈 워너가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 마틸다 데 안젤리스가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 모델 비토리아 세레티가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 모델 겸 배우 에우헤니아 실바가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 모델 마르가리다 코르세이루가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 모델 스텔라 맥스웰이 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 중 영화 ‘와일드 호스 나인’(Wild Horse Nine) 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 케이트 마라가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 중 영화 ‘버킹 패스터드’(Bucking Fastard) 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 모델 켄달 제너가 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 중 영화 ‘와일드 호스 나인’(Wild Horse Nine) 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.EPA 연합뉴스 영화배우와 모델 등 스타들이 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석했다.이날 행사장을 찾은 스타들은 화려한 의상과 세련된 스타일로 등장해 취재진 앞에서 포즈를 취하며 현장의 시선을 사로잡았다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 행사가 열린 국가는 어디인가? 이탈리아 프랑스