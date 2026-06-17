[포토] 시선 사로잡는 레드카펫 스타들

1 / 5 이미지 확대 영화배우 조이 도이치가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스의 넷플릭스 투둠 극장에서 열린 영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 겸 감독 레아 맥켄드릭이 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스의 넷플릭스 투둠 극장에서 열린 영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 시애라 브라보가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스의 넷플릭스 투둠 극장에서 열린 영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 에스티 하임이 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스의 넷플릭스 투둠 극장에서 열린 영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 닉 로빈슨(왼쪽부터), 레아 맥켄드릭, 조이 도이치가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스의 넷플릭스 투둠 극장에서 열린 영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle)가 미국 로스앤젤레스에서 시사회를 열고 관객들과 첫 만남을 가졌다.16일(현지시간) 로스앤젤레스 넷플릭스 투둠 극장에서 열린 시사회에는 출연 배우들이 참석해 포즈를 취하며 작품에 대한 기대감을 나타냈다.온라인뉴스부