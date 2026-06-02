[포토] 뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

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1 / 6 이미지 확대 영화배우 레이첼 세노트가 1일(현지시간) 미국 뉴욕 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 릴리 라인하트가 1일(현지시간) 미국 뉴욕 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 브리타니 스노우가 1일(현지시간) 미국 뉴욕 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 클레어 데인즈가 1일(현지시간) 미국 뉴욕 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 겸 모델 말린 애커맨이 1일(현지시간) 미국 뉴욕 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 린다 카델리니가 1일(현지시간) 미국 뉴욕 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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1일(현지시간) 미국 뉴욕의 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에는 글로벌 콘텐츠 시장을 이끄는 영화배우, 모델, 연출가 등 정상급 스타들이 대거 참석해 자리를 빛냈다.독립 영화계의 권위 있는 시상식인 ‘고담 어워즈’에서 분리돼 TV 및 스트리밍 시리즈만을 다루는 독립 시상식으로 완전히 자리 잡은 이번 행사에는, 그 어느 때보다 치열한 경쟁과 화려한 라인업이 돋보였다.이날 시상식에 앞서 진행된 레드카펫 행사에서 스타들은 각양각색의 드레스와 턱시도를 입고 등장해 현지 취재진의 플래시 세례를 받았다. 팬들의 환호 속에 등장한 배우들은 카메라를 향해 여유로운 미소와 포즈를 취하며 축제의 열기를 더했다.온라인뉴스부