연예 해외연예 [포토] ‘시선 사로잡는’ 칸 레드카펫 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2026/05/21/20260521800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-21 15:38 입력 2026-05-21 15:38 1/ 9 이미지 확대 모델 벨라 하디드가 20일(현지시간) 프랑스 칸의 팔레 데 페스티발에서 열린 제79회 칸 국제영화제 중 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬 드 페르’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 포즈를 취하고 있다. UPI 연합뉴스 이미지 확대 모델 벨라 하디드가 20일(현지시간) 프랑스 칸의 팔레 데 페스티발에서 열린 제79회 칸 국제영화제 중 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬 드 페르’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 참석해, 레드카펫 위에서 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스 이미지 확대 이스라엘 출신 모델 바르 라파엘리(가운데)가 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제 중 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬 드 페르)’(De Gaulle: Tilting Iron 시사회에 참석하기 위해 도착해, 레드카펫 위에서 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스 이미지 확대 모델 겸 방송인 알렉사 청이 20일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제 중 영화 ‘더 맨 아이 러브’(The Man I Love) 시사회에 참석하고 있다. 이번 영화제는 2026년 5월 12일부터 23일까지 개최된다. EPA 연합뉴스 이미지 확대 20일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제에서 한 하객이 비경쟁 부문 초청작인 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬 드 페르’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스 이미지 확대 배우 에스테르 에스포시토가 20일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제에서 비경쟁 부문 초청작인 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬 드 페르’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스 이미지 확대 방송인 자라 맥더못이 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제에서 영화 ‘드골: 틸팅 아이언’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스 이미지 확대 모델 겸 방송인 하이디 클룸이 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제에서 영화 ‘드골: 틸팅 아이언’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스 이미지 확대 모델 엘라 그레이스 체르베토가 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제에서 영화 ‘드골: 틸팅 아이언’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스 모델 벨라 하디드가 20일(현지시간) 프랑스 칸의 팔레 데 페스티발에서 열린 제79회 칸 국제영화제 중 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬 드 페르’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 행사가 열린 장소는 어디인가요? 프랑스 칸 이탈리아 베니스