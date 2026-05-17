[포토] ‘시선강탈’ 칸 레드카펫

1 / 7 이미지 확대 로미 스트라이드(Romee Strijd)가 16일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제의 영화 ‘더 빌러비드(The Beloved·스페인어 원제: El Ser Querido)’ 시사회에 참석했다. 이번 칸 영화제는 2026년 5월 12일부터 23일까지 개최된다. EPA 연합뉴스

이미지 확대 프랑스의 소셜 미디어 인플루언서 레아 엘루이 지네가 16일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제79회 칸 영화제의 영화 ‘엘 세르 케리도’(더 빌러비드) 시사회에 참석하기 위해 도착해, 레드카펫 위에서 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 미국 배우 켈리 텔러가 16일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제79회 칸 영화제의 영화 ‘페이퍼 타이거’ 시사회에 참석하기 위해 도착하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 배우 에마 맥키가 16일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제79회 국제 영화제(칸 영화제)의 영화 ‘풀 필’ 프리미어(시사회)에 참석하기 위해 도착해 사진 작가들을 향해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 욕 지트라판이 16일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸 영화제 중 영화 ‘엘 세르 케리도’(더 빌러비드)의 프리미어(시사회)에 참석하고 있다. 이번 영화제는 2026년 5월 12일부터 23일까지 개최된다. EPA 연합뉴스

이미지 확대 페루 출신 모델 루시아나 푸스터가 16일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제79회 칸 영화제의 영화 ‘엘 세르 케리도’(더 빌러비드) 시사회에 참석하기 위해 도착하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 장편 영화 부문 심사위원인 데미 무어가 16일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸 영화제 중 영화 ‘페이퍼 타이거’의 프리미어(시사회)에 참석하고 있다. 이번 영화제는 2026년 5월 12일부터 23일까지 개최된다. EPA 연합뉴스

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로미 스트라이드(Romee Strijd)가 16일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제의 영화 ‘더 빌러비드(The Beloved·스페인어 원제: El Ser Querido)’ 시사회에 참석했다.이번 칸 영화제는 2026년 5월 12일부터 23일까지 개최된다.온라인뉴스부