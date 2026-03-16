[포토] ‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

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영화 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 올해 미국 아카데미(오스카) 시상식에서 작품상을 비롯해 6관왕을 차지하며 시상식의 주인공이 됐다.
‘원 배틀 애프터 어나더’는 15일(현지시간) 미국 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 작품상과 감독상(폴 토마스 앤더슨), 남우조연상(숀 펜) 등 6개 부문 수상작으로 호명됐다.
작품을 연출한 폴 토마스 앤더슨 감독은 “이번에 훌륭한 영화들이 많았다. 후보작들과 동료 감독들과 함께 훌륭한 여정의 일부가 될 수 있어 기쁘다”며 리어나도 디캐프리오, 테야나 테일러, 숀 펜 등 함께한 배우들에게 공을 돌렸다.
‘원 배틀 애프터 어나더’는 작품상과 감독상, 남우조연상 외에도 각색상, 편집상, 캐스팅상까지 오스카 트로피 6개를 차지했다.
이 작품은 한때 지하조직 일원으로 활동한 밥 퍼거슨(리어나도 디캐프리오 분)이 위기에 처한 딸 샬린(채이스 인피니티)을 구하기 위해 나서는 추격 액션 블록버스터다.
이민자 등 소수자를 향한 연대와 사랑을 외친 작품은 강경한 이민자 정책을 내세운 미국 도널드 트럼프 행정부를 맞아 주목받았다. 앤더슨 감독 특유의 연출력으로 추격전 장면 등이 호평받았다.
‘원 배틀 애프터 어나더’는 이에 힘입어 지난 1월 미국 골든글로브 시상식에서 뮤지컬·코디미 부문 작품상, 지난달 영국 아카데미 시상식에서 작품상 등을 받으며 오스카 작품상의 유력 후보로 꼽혔다.
온라인뉴스부
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