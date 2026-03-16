[포토] ‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

1 / 17 이미지 확대 영화배우 마이키 매드슨이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 마리아 페르난다 칸디도가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 로즈 번이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 가수 이재가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 엠마 스톤이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 제시 버클리가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 기네스 팰트로가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 데미 무어가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 펠리시티 존스가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 니콜 키드먼이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 앤 해서웨이가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 케이트 허드슨이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 알바 바프티스타가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 마리사 맥마흔이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 주리 홀이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 체이스 인피니티가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 겸 모델 바비 페레이라가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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영화 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 올해 미국 아카데미(오스카) 시상식에서 작품상을 비롯해 6관왕을 차지하며 시상식의 주인공이 됐다.‘원 배틀 애프터 어나더’는 15일(현지시간) 미국 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 작품상과 감독상(폴 토마스 앤더슨), 남우조연상(숀 펜) 등 6개 부문 수상작으로 호명됐다.작품을 연출한 폴 토마스 앤더슨 감독은 “이번에 훌륭한 영화들이 많았다. 후보작들과 동료 감독들과 함께 훌륭한 여정의 일부가 될 수 있어 기쁘다”며 리어나도 디캐프리오, 테야나 테일러, 숀 펜 등 함께한 배우들에게 공을 돌렸다.‘원 배틀 애프터 어나더’는 작품상과 감독상, 남우조연상 외에도 각색상, 편집상, 캐스팅상까지 오스카 트로피 6개를 차지했다.이 작품은 한때 지하조직 일원으로 활동한 밥 퍼거슨(리어나도 디캐프리오 분)이 위기에 처한 딸 샬린(채이스 인피니티)을 구하기 위해 나서는 추격 액션 블록버스터다.이민자 등 소수자를 향한 연대와 사랑을 외친 작품은 강경한 이민자 정책을 내세운 미국 도널드 트럼프 행정부를 맞아 주목받았다. 앤더슨 감독 특유의 연출력으로 추격전 장면 등이 호평받았다.‘원 배틀 애프터 어나더’는 이에 힘입어 지난 1월 미국 골든글로브 시상식에서 뮤지컬·코디미 부문 작품상, 지난달 영국 아카데미 시상식에서 작품상 등을 받으며 오스카 작품상의 유력 후보로 꼽혔다.온라인뉴스부