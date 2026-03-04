연예 해외연예 [포토] ‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2026/03/04/20260304500192 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-04 15:14 입력 2026-03-04 15:14 1/ 6 이미지 확대 영화배우 줄리안 허프가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 로즈 시어터 재즈 앳 링컨 센터에서 열린 워너 브라더스 픽처스의 영화 ‘더 브라이드!’(The Bride!) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 줄리안 허프가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 로즈 시어터 재즈 앳 링컨 센터에서 열린 워너 브라더스 픽처스의 영화 ‘더 브라이드!’(The Bride!) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 안나 밴 패튼이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 로즈 시어터 재즈 앳 링컨 센터에서 열린 워너 브라더스 픽처스의 영화 ‘더 브라이드!’(The Bride!) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 제시 버클리가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 로즈 시어터 재즈 앳 링컨 센터에서 열린 워너 브라더스 픽처스의 영화 ‘더 브라이드!’(The Bride!) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 겸 감독인 매기 질렌할이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 로즈 시어터 재즈 앳 링컨 센터에서 열린 워너 브라더스 픽처스의 영화 ‘더 브라이드!’(The Bride!) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 니콜 키드먼이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 리갈 유니온 스퀘어에서 열린 프라임 비디오의 TV 시리즈 ‘스카르페타’(Scarpetta) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 영화배우, 영화감독 등 할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 로즈 시어터 재즈 앳 링컨 센터에서 열린 워너 브라더스 픽처스의 영화 ‘더 브라이드!’(The Bride!) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 시사회가 열린 장소는 어디인가요? 뉴욕 로스앤젤레스