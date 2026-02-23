[포토] ‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

1 / 10 이미지 확대 영화배우 엠마 스톤이 22일(현지시간) 영국 런던의 로열 페스티벌 홀에서 열린 ‘제79회 영국 아카데미 영화상(BAFTA)’ 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 레나테 레인스베가 22일(현지시간) 영국 런던의 로열 페스티벌 홀에서 열린 ‘제79회 영국 아카데미 영화상(BAFTA)’ 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 에린 도허티가 22일(현지시간) 영국 런던의 로열 페스티벌 홀에서 열린 ‘제79회 영국 아카데미 영화상(BAFTA)’ 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 케이트 허드슨이 22일(현지시간) 영국 런던의 로열 페스티벌 홀에서 열린 ‘제79회 영국 아카데미 영화상(BAFTA)’ 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 로즈 번이 22일(현지시간) 영국 런던의 로열 페스티벌 홀에서 열린 ‘제79회 영국 아카데미 영화상(BAFTA)’ 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 이재가 22일(현지시간) 영국 런던의 로열 페스티벌 홀에서 열린 ‘제79회 영국 아카데미 영화상(BAFTA)’ 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 세이디 싱크가 22일(현지시간) 영국 런던의 로열 페스티벌 홀에서 열린 ‘제79회 영국 아카데미 영화상(BAFTA)’ 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 에이미 루 우드가 22일(현지시간) 영국 런던의 로열 페스티벌 홀에서 열린 ‘제79회 영국 아카데미 영화상(BAFTA)’ 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스

이미지 확대 주얼리 디자이너 사빈 게티가 22일(현지시간) 영국 런던의 로열 페스티벌 홀에서 열린 ‘제79회 영국 아카데미 영화상(BAFTA)’ 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스

이미지 확대 패션 디자이너 페가 푸르만드가 22일(현지시간) 영국 런던의 로열 페스티벌 홀에서 열린’제79회 영국 아카데미 영화상(BAFTA)’ 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를 안았다.영국영화TV예술아카데미(BAFTA)에 따르면, 22일(현지시간) 런던 로열페스티벌에서 개최된 제79회 영국 아카데미 시상식에서 ‘원 배틀 애프터 어나더’는 작품상과 감독상, 각색상, 촬영상, 편집상, 남우조연상을 휩쓸었다.이 영화는 좌우 대립이 극단으로 치달은 가상의 미국에서 한때 혁명을 꿈꿨던 남자가 납치당한 딸을 구하면서 벌이는 추격전과 연이은 정치적·도덕적 선택의 기로에서 신념을 시험받는 과정을 그린 정치 스릴러다.앤더슨 감독은 감독상 수상 소감에서 “우리 영화에 ‘나는 자유가 무엇인지 알아, 두려움이 없는 거야’라는 니나 시몬(가수)의 가사를 가져왔었다. 그러니 두려움 없이 계속해서 작품을 만들어 가자”라고 말했다.앤더슨은 세계 3대 영화제를 석권한 바 있는 미국의 작가주의 거장 감독이다.이 작품에서 냉혹한 군 지도자를 연기한 숀 펜은 남우조연상을 받았다.이날 최대 이변은 남우주연상에서 나왔다.‘아이 스웨어’에서 투렛 증후군 운동가 존 데이비슨을 연기한 로버트 아라마요가 티모테 샬라메(마티 슈프림), 리어나도 디캐프리오(원 배틀 애프터 어나더) 등을 제치고 남우주연상을 차지했다. 그는 이날 신인상도 수상하면서 2관왕에 올랐다.여우주연상은 영국 대문호 셰익스피어의 비극 햄릿이 창작되는 과정에 얽힌 이야기를 담은 클로이 자오 감독의 ‘헴넷’에서 윌리엄 셰익스피어의 아내 아그네스 역을 맡은 제시 버클리가 수상했다.여우 조연상은 뱀파이어 스릴러인 라이언 쿠글러 감독의 ‘시너스’에 출연한 운미 모사쿠가 받았다.유력한 작품상 후보였던 ‘햄넷’은 영국영화상을 받았고, 역시 작품상에 거론됐던 ‘시너스’는 각본상과 음악상을 차지했다.온라인뉴스부