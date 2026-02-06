연예 해외연예 [포토] 런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2026/02/06/20260206500094 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-06 10:30 입력 2026-02-06 10:30 1/ 5 이미지 확대 영화배우 마고 로비가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 마고 로비가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 가수 찰리 xcx가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 앨리슨 올리버가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화감독 에머랄드 펜넬이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 시사회가 열린 장소는 어디인가? 런던 파리