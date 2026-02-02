[포토] ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

1 / 14 이미지 확대 방송인 켈티 나이트가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 방송인 켈티 나이트가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 블랙핑크 로제가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 슈퍼모델 하이디 클룸이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 가수 매디슨 비어가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 가수 타일라가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 작곡가 겸 가수 이재가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 모델 켈시 메리트가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 레아 카텝이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 가수 겸 영화배우 사브리나 카펜터가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 가수 자라 라슨이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 가수 애디슨 레이가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 가수 켈라니가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 겸 가수 데미 로바토가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.한편, 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 제68회 그래미 어워즈에서 수상했다.‘골든’은 이날 미국 로스앤젤레스에서 열린 그래미 어워즈 사전 행사(Premiere Ceremony)에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’(Best Song Written For Visual Media) 부문 수상작으로 발표됐다.‘골든’은 영화의 인기에 힘입어 K팝 장르 가운데 처음으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위와 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 1위를 석권하는 등 전 세계에서 큰 인기를 끌었다.그래미 어워즈 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문은 노래를 만든 송라이터에게 주어지는 상이다.이에 따라 ‘골든’ 곡 작업에 참여한 이재(EJAE), 테디, 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동) 등은 그래미 수상자라는 영예를 얻게 됐다. 앞서 음악 엔지니어인 황병준과 한국계 미국인 영인이 상을 받은 적은 있지만, K팝 작곡가 혹은 음악 프로듀서가 그래미 어워즈를 수상한 것은 이번이 처음이다.온라인뉴스부