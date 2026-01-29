[포토] ‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

1 / 9 이미지 확대 할리우드 스타 마고 로비가 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wuthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 할리우드 스타 마고 로비가 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wuthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 가수 찰리 XCX가 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wuthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 겸 모델 카라 델레바인이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wuthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 케일리 코원이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 샤넬 스튜어트가 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wuthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 에바 필립이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wuthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 사만다 핸래티가 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wuthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 앨리슨 올리버가 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wuthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부