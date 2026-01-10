연예 해외연예 [포토] 최고의 스타일 레드카펫 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2026/01/10/20260110800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-10 17:01 입력 2026-01-10 17:01 1/ 6 이미지 확대 샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2026 WWD 스타일 어워드에 참석했다. AP 연합뉴스 이미지 확대 매디 지글러가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2026 WWD 스타일 어워드에 참석했다. AP 연합뉴스 이미지 확대 재키 톤이 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2026 WWD 스타일 어워드에 참석했다. AP 연합뉴스 이미지 확대 헤일리 칼릴이 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2026 WWD 스타일 어워드에 참석했다. 게티 AFP 연합뉴스 이미지 확대 리사 린나가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2026 WWD 스타일 어워드에 참석했다. 게티 AFP 연합뉴스 이미지 확대 민디 캘링이 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2026 WWD 스타일 어워드에 참석했다. AP 연합뉴스 샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2026 WWD 스타일 어워드에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 행사가 열린 장소는 어디인가? 산타모니카 로스앤젤레스