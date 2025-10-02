연예 해외연예 [포토] ‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2025/10/02/20251002500105 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-02 14:16 입력 2025-10-02 11:02 1/ 7 이미지 확대 가수 겸 배우 리타 오라가 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 슈퍼모델 하이디 클룸이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 패리스 힐튼이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 니키 힐튼이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 모델 겸 영화배우 카라 델레바인이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 가수 에이바 맥스가 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 모델 테일러 힐이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지