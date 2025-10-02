[포토] ‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

1 / 7 이미지 확대 가수 겸 배우 리타 오라가 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 슈퍼모델 하이디 클룸이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 패리스 힐튼이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 니키 힐튼이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 모델 겸 영화배우 카라 델레바인이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 가수 에이바 맥스가 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 모델 테일러 힐이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스팀