연예 해외연예 [포토] 레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2025/09/12/20250912500063 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-12 10:02 입력 2025-09-12 10:02 1/ 9 이미지 확대 영화배우 다코타 존슨이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 다코타 존슨이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 모델 조지나 로드리게스가 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 줄리안 허프가 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 줄리안 허프가 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 제시카 차스테인이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 셀마 헤이엑이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 모델 위니 할로우가 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 조지나 채프먼이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지