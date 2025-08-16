“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

이미지 확대 모델 겸 사업가 킴 카다시안(왼쪽)이 광복절에 인스타그램 스토리에 올린 태극기 사진. 인스타그램 캡처

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인스타그램 스토리에 한국에서 촬영한 사진을 여러 장 올렸다.사진 중에는 광복절을 맞이해 길가에 게양된 태극기 사진도 포함됐다.광복절 당일 올라온 태극기 사진에 국내 네티즌은 “어디 김씨냐”, “킴 카다시안도 역시 김씨네”, “광복절인 걸 알고 올린 걸까” 등의 반응을 보였다.카다시안은 사업차 한국을 방문한 것으로 알려졌다.카다시안은 가족의 일상을 다룬 리얼리티 프로그램 ‘카다시안 패밀리’가 인기를 끌면서 유명세를 탔다.카다시안은 2019년 속옷 브랜드 ‘스킴스’를 선보여 연 매출 10억 달러(약 1조4000억원)를 달성했다.올해 포브스가 발표한 ‘미국 자수성가 여성 부자’ 목록에서 억만장자로 이름을 올렸다.한편 카다시안은 2014년 힙합 뮤지션 카녜이 웨스트(예·Ye)와 결혼해 자녀 4명을 낳았다.결혼 7년 만인 지난해 이혼했다.뉴스24