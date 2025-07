[포토] 시사회 여신들의 ‘우아한 미소’

1 / 8 이미지 확대 영화배우 매들린 클라인이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 브로드웨이의 유나이티드극장에서 열린 영화 ‘나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다’(I Know What You Did Last Summer) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 매들린 클라인이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 브로드웨이의 유나이티드극장에서 열린 영화 ‘나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다’(I Know What You Did Last Summer) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 체이스 수이 원더스가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 브로드웨이의 유나이티드극장에서 열린 영화 ‘나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다’(I Know What You Did Last Summer) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 체이스 수이 원더스가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 브로드웨이의 유나이티드극장에서 열린 영화 ‘나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다’(I Know What You Did Last Summer) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 사라 피전이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 브로드웨이의 유나이티드극장에서 열린 영화 ‘나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다’(I Know What You Did Last Summer) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 모니카 마누도가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 브로드웨이의 유나이티드극장에서 열린 영화 ‘나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다’(I Know What You Did Last Summer) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 사라 미셸 겔러가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 브로드웨이의 유나이티드극장에서 열린 영화 ‘나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다’(I Know What You Did Last Summer) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 제니퍼 러브 휴잇이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 브로드웨이의 유나이티드극장에서 열린 영화 ‘나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다’(I Know What You Did Last Summer) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 브로드웨이의 유나이티드 극장에서 열린 영화 ‘나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다’(I Know What You Did Last Summer) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스팀