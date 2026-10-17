지예은, ♥바타와 결혼 전에 벌써…예비 남편도 놀란 ‘깜짝 선물’

17일 MBC ‘전지적 참견 시점’ 방송

이미지 확대 코미디언 지예은과 댄서 바타. 바타 SNS 캡처

이미지 확대 코미디언 지예은이 ‘예비 신랑’ 댄서 바타를 위해 깜짝 커피차를 선물해 눈길을 끈다. MBC ‘전지적 참견 시점’

세줄 요약 지예은, 예비 신랑 바타에 커피차 선물

위댐보이즈 첫 음원 ‘CINEMA’ 촬영 준비

연습실 디스전·댄스 배틀로 열기 고조

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코미디언 지예은이 ‘예비 신랑’ 댄서 바타를 위해 깜짝 커피차를 선물해 눈길을 끈다.17일 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서는 댄스 크루 위댐보이즈가 안무 제작에서 한 걸음 더 나아가 춤을 추기 위해 직접 만든 첫 음원 ‘CINEMA’의 뮤직비디오 촬영에 나선다.뮤직비디오 촬영에 앞서 20세부터 34세까지 나이도 개성도 제각각인 대형 크루 위댐보이즈의 거침없는 디스전이 펼쳐진다.멤버들의 소셜미디어(SNS) 게시물을 살피던 리더 인규가 이해하기 어려운 ‘MZ 감성’에 잔소리를 쏟아내자, 동생들은 ‘늙크크(나이 든 사람)’ 형들이 자신들의 감성을 모른다며 반격에 나선다.티격태격하던 분위기는 급기야 형들과 동생들 사이의 즉석 댄스 배틀로 번지며 연습실을 뜨겁게 달군다.이어 위댐보이즈는 ‘CINEMA’ 뮤직비디오 촬영을 앞두고 본격적인 안무 연습에 돌입한다.본격적인 연습이 시작되자 연습실의 분위기도 달라진다. 장난기 가득했던 MZ 멤버들마저 진지하게 연습에 임하며 감탄을 자아낸다.두 리더 바타와 인규 역시 남다른 호흡으로 연습을 이끌며 퍼포먼스의 완성도를 높인다.바타는 직접 촬영한 영상을 멤버들에게 보여주며 동작을 다듬고, 인규는 작은 바운스 차이도 놓치지 않고 피드백을 준다.18명이 만들어내는 압도적인 퍼포먼스 또한 눈을 뗄 수 없을 정도로 강렬하다는 후문이다.뮤직비디오 촬영 당일 현장에는 바타의 ‘강아디’ 지예은의 깜짝 응원 커피차가 도착한다.뜻밖의 선물에 멤버들은 환호하며 감사 인사를 보내는 등 현장에 활기를 더한다.바타 역시 예비 신부 지예은을 향해 하트를 보내며 화답하며 변함없는 ‘사랑꾼’ 면모를 드러냈다고 해 기대를 모은다.두 리더 바타·인규의 카리스마 넘치는 본업 모먼트를 볼 수 있는 위댐보이즈의 첫 뮤직비디오 촬영 현장은 17일 토요일 밤 11시 MBC ‘전지적 참견 시점’에서 확인할 수 있다.온라인뉴스부